Zorlu Mücadelede Kazanan Çıkmadı! Fenerbahçe Zirve Yarışında Eyüpspor Engeline Takıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

Emre Kargın’ın düdük çaldığı mücadele 20.00'de başladı. Karşılaşmada Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yardımcı hakem olarak görev yaptı. VAR'da ise Mustafa İlker Coşkun görev aldı.

Eyüpspor 26. dakikada Ahmed Kutucu’nun golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 45 artı 4. dakikada Yusuf en Nesryi’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve İkas Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

ARDA TURAN'A KIRMIZI KART

Öte yandan maçta gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Arda Turan doğrudan kırmızı kart gördü.

İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Berke, Caner, Dos Santos, Melih, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Ahmed Kutucu, Dorukhan, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Mame Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat,Osayi, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Kaynak: ANKA