Zorlu Mücadelede İlk Düdük Çaldı! Beşiktaş-Kasımpaşa Maçı Başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maç 19.00'da hakem düdüğü ile başladı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.
Kasımpaşa:
Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Barak, Gökhan, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.
MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 0-0 KASIMPAŞA
7' Beşiktaş'ta Uduokhai kendi yarı alanının sağından Hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir uzun top attı. Kaleciyle baş başa kalan Rafa Silva'ya Sadık Çiftpınar müdahale ederek tehlikeyi önledi fakat Beşiktaşlı futbolcular hakem Zorbay Küçüğe faul itirazlarında bulundu.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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