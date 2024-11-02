Zorlu Mücadelede İlk Düdük Çaldı! Beşiktaş-Kasımpaşa Maçı Başladı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Kasımpaşa:

Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Barak, Gökhan, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.

MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 0-0 KASIMPAŞA

7' Beşiktaş'ta Uduokhai kendi yarı alanının sağından Hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir uzun top attı. Kaleciyle baş başa kalan Rafa Silva'ya Sadık Çiftpınar müdahale ederek tehlikeyi önledi fakat Beşiktaşlı futbolcular hakem Zorbay Küçüğe faul itirazlarında bulundu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.