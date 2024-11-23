Zorlu Mücadelede Devre Arası: Bodrum FK 0-0 Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi. Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puscas

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen

CANLI ANLATIM | BODRUM FK 0-0 GALATASARAY

45+3' SARI KART | Bodrum FK'da Samet Yalçın, kendi yarı alanının solunda Sara'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek hafta Samsunspor ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.

45' KIRMIZI KART | Bodrum FK'da Ege Bilsel, orta alandan topla çıkmak isteyen Torreira'ya faul yaptı. Pozisyonun ardından ikinci sarı kartı gören Ege kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

42' Gökdeniz, sol kanattan topu taşıyarak ortalamak istedi fakat Barış Alper'in yüzüne çarpan top kornere çıktı. Pozisyonun ardından Barış Alper kendini yere bıraktı.

36' Bodrum Fk'da Ege, sol kanatta Metehan Baltacı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Dar açıdan çektiği şut uzaök direğin yanından dışarı gitti.

34' Mertens'in sağ kanattan içeriye çevirmek istedi topta Fredy'ye çarpan top dışarı gitti. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' SARI KART | Bodrumspor'da Ege, orta alanın sağında Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Sallai'nin sol kanatan arka direğe açtığı ortada kaleci Gökhan eldivenlerinin ucuyla topa dokunarak meşin yuvarlağı kornere çeldi ve kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Mertens'in kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'dan sekerek penaltı noktasına kadar geldi. Osimhen'in röveşata denemesinde top farklı şekilde üstten dışarı gitti. Bodrumspor, kale vuruşu kullanacak.

10' Gökdeniz, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Metehan araya girerek tehlikeyi önledi ve topu kornere gönderdi. Bodrumspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Sol kanattan Mertens, topu taşımak istedi fakat savunmada Celustka araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.