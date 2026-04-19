Zirve Yolunda Kritik Kayıp: Trabzonspor'a 90+3'te Başakşehir Çelmesi
Trabzonspor, Başakşehir karşısında öne geçse de 90+3'te yediği golle Fenerbahçe'yle puanlarını eşitleme fırsatını kaçırdı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 90+3’te yediği golle galibiyeti kaçırırken zirve yarışında kritik bir fırsatı da değerlendiremedi.
ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI
Papara Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto’nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarına üstün giren bordo-mavililer, 90+3’te Selke’nin kafa golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 65’e yükseltirken, Başakşehir 48 puana ulaştı. Bordo-mavililer, bu hafta Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesiyle oluşan tabloyu fırsata çeviremeyerek ikinci sırayla puanları eşitleme şansını değerlendiremedi.
