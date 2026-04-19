Zirve Yolunda Kritik Kayıp: Trabzonspor'a 90+3'te Başakşehir Çelmesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 90+3’te yediği golle galibiyeti kaçırırken zirve yarışında kritik bir fırsatı da değerlendiremedi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Papara Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto’nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarına üstün giren bordo-mavililer, 90+3’te Selke’nin kafa golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 65’e yükseltirken, Başakşehir 48 puana ulaştı. Bordo-mavililer, bu hafta Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesiyle oluşan tabloyu fırsata çeviremeyerek ikinci sırayla puanları eşitleme şansını değerlendiremedi.

Kaynak: Haber Merkezi