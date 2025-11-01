Zirve Yarışında Kritik Viraj: Rams Park'ta Derbi Heyecanı Başladı

Süper Ligde lider Galatasaray, en yakın rakibi Trabzonspor’u Rams Park’ta ağırlıyor. Zirve yarışında kritik 90 dakika başladı.

Son Güncelleme:
Zirve Yarışında Kritik Viraj: Rams Park'ta Derbi Heyecanı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor’u Rams Park’ta konuk ediyor. Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmada ilk düdük 20.00’de çaldı. Galatasaray haftaya 28 puanla lider girerken, 23 puanlı Trabzonspor ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray’da kart cezalısı Davinson Sanchez ile sakat İlkay Gündoğan kadroda yok. Takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise maça yedek başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12' Trabzonspor tehlikeli geldi. Zubkov’un kullandığı kornerde Galatasaray ceza sahasında kısa süreli bir karambol yaşandı ancak Uğurcan Çakır son anda topu kontrol etti.

15' Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topu önünde bulan Osimhen sert vurdu, kaleci Onana topu kontrol etti.

27' Trabzonspor, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR incelemesi sonrası oyun devam etti.

28' Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen’in kafa vuruşu direkten döndü.

36' Torreira ağları havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı? Rafa Silva–Sergen Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı!
Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin ilk 11'leri Belli Oldu Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam'da Yaprak Dökümü... Efsane Jön Engin Çağlar Hayatını Kaybetti Efsane Jön Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevindeki Odasında Ölü Bulundu 'Thodex Vurguncusu' Ölü Bulundu
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Milyonları İlgilendiriyor! Memur ve Emekli Zammında Kritik Hafta! Tablo Netleşiyor Milyonları İlgilendiriyor! Memur ve Emekli Zammında Kritik Hafta! Tablo Netleşiyor