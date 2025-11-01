Zirve Yarışında Kritik Viraj: Rams Park'ta Derbi Heyecanı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor’u Rams Park’ta konuk ediyor. Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmada ilk düdük 20.00’de çaldı. Galatasaray haftaya 28 puanla lider girerken, 23 puanlı Trabzonspor ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray’da kart cezalısı Davinson Sanchez ile sakat İlkay Gündoğan kadroda yok. Takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise maça yedek başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12' Trabzonspor tehlikeli geldi. Zubkov’un kullandığı kornerde Galatasaray ceza sahasında kısa süreli bir karambol yaşandı ancak Uğurcan Çakır son anda topu kontrol etti.

15' Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topu önünde bulan Osimhen sert vurdu, kaleci Onana topu kontrol etti.

27' Trabzonspor, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR incelemesi sonrası oyun devam etti.

28' Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen’in kafa vuruşu direkten döndü.

36' Torreira ağları havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...