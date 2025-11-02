Zirve Yarışında Kritik Viraj: Derbide Gol Yağmuru ve Kırmızı Kart

Süper Lig’in 11. haftasında sezonun en kritik karşılaşmalarından biri başladı. Zirve yarışındaki bu kritik maçın ilk yarısında 4 gol ve bir de kırmızı kart çıktı.

Son Güncelleme:
Zirve Yarışında Kritik Viraj: Derbide Gol Yağmuru ve Kırmızı Kart
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında nefeslerin tutulduğu derbi mücadelesi başladı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'la puan farkını 4'e düşürmek için 3 puan almayı hedefliyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL | 5' Cerny, Fenerbahçe ceza sahasına orta açtı. El Bilal Toure kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0

Beşiktaş, 22'nci dakikada ikinci golü buldu: 2-0.

Ev Sahibi ekip, 26'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karara itiraz eden Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.

İsmail Yüksek, 32'nci dakikada farkı bire düşürdü: 2-1.

Asensio, ilk yarının uzatma dakikalarında beraberliği sağlayan gole imza attı: 2-2.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Derbi
Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Kritik Derbi! İlk 11'ler Belli Oldu Beşiktaş'ta Kritik Derbi! İlk 11'ler Belli Oldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Beşiktaş'tan Flaş Karar! Eski Başkan Hasan Arat Kulüpten İhraç Edildi Hasan Arat Beşiktaş'tan İhraç Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada