Zirve Yarışında Kritik Viraj: Derbide Gol Yağmuru ve Kırmızı Kart
Süper Lig’in 11. haftasında sezonun en kritik karşılaşmalarından biri başladı. Zirve yarışındaki bu kritik maçın ilk yarısında 4 gol ve bir de kırmızı kart çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında nefeslerin tutulduğu derbi mücadelesi başladı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'la puan farkını 4'e düşürmek için 3 puan almayı hedefliyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
GOL | 5' Cerny, Fenerbahçe ceza sahasına orta açtı. El Bilal Toure kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0
Beşiktaş, 22'nci dakikada ikinci golü buldu: 2-0.
Ev Sahibi ekip, 26'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karara itiraz eden Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.
İsmail Yüksek, 32'nci dakikada farkı bire düşürdü: 2-1.
Asensio, ilk yarının uzatma dakikalarında beraberliği sağlayan gole imza attı: 2-2.
AYRINTILAR GELİYOR...
