Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı köprülerde dalgalanıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nı 23 Mayıs 2024 tarihinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek kazanan Beşiktaş, bu zaferin gururunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalandırdığı bayraklarla yaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, bu zaferini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asarak kutladı. Siyah-beyazlı kulüp, bu anlamlı anı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk videolu paylaşımda, "2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşımızın şanlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor." ifadelerine yer verildi.
Kulübün ikinci paylaşımında ise "Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de dalgalanmaya başladı." denildi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Kaynak: AA
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