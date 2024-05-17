Ziraat Türkiye Kupası finali biletleri satışta: Biletler nasıl alınır, fiyatları ne kadar?
23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, www.passo.com.tr adresi ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Final maçının bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.
Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.
Kaynak: AA