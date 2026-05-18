Zeynep Sönmez'den Tarihi Zirve

Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselerek "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" olma onuruna erişti. Sönmez, Çağla Büyükakçay'ın rekorunu geride bırakmayı başardı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi.

6 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ, TARİHE GEÇTİ

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.

Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.

