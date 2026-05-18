Zeynep Sönmez'den Tarihi Zirve
Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselerek "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" olma onuruna erişti. Sönmez, Çağla Büyükakçay'ın rekorunu geride bırakmayı başardı.
6 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ, TARİHE GEÇTİ
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.
Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.
