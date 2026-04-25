Zeynep Sönmez Madrid’e Çiftlerde Veda Etti, Teklerde Durdurulamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ve toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 1000 turnuvasında Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Zeynep Sönmez, çiftler kategorisindeki mücadelesini tamamladı.

İlk turda Tayvanlı Chan Hao-ching ve Macar Fanny Stollar ikilisini 6-2'lik setlerle saf dışı bırakarak moral depolayan Sönmez-Eala ikilisi, son 16 turunda zorlu bir sınav verdi.

DÜNYA YILDIZLARINA DİRENEMEDİ

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı ekibi olan ABD'li Taylor Townsend ve Çek Katerina Siniakova ile karşılaşan Zeynep Sönmez ve Alexandra Eala, rakiplerinin tecrübesine engel olamadı. Yaklaşık bir saat süren mücadelede ilk seti 6-1 kaybeden ikili, ikinci sette daha dirençli bir oyun sergilese de seti 7-5, maçı ise 2-0 kaybederek organizasyondan elendi.

TEKLERDE TARİHİ YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR

Çiftler kategorisine veda etmesine rağmen Zeynep Sönmez, tekler ana tablosunda sergilediği performansla Türk tenis tarihine geçmeye devam ediyor. İspanyol raket Cristina Bucsa’yı 2-1 mağlup ederek 3. tura yükselen Sönmez, tekler kategorisindeki mücadelesine yarın (26 Nisan) devam edecek.

Kaynak: AA