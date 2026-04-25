Zeynep Sönmez Madrid’e Çiftlerde Veda Etti, Teklerde Durdurulamıyor
Milli tenisçi Zeynep Sönmez ve Filipinli partneri Alexandra Eala, Madrid Açık Tenis Turnuvası çiftler son 16 turunda, dünya klasmanının güçlü isimleri Taylor Townsend ve Katerina Siniakova'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ve toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 1000 turnuvasında Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Zeynep Sönmez, çiftler kategorisindeki mücadelesini tamamladı.
İlk turda Tayvanlı Chan Hao-ching ve Macar Fanny Stollar ikilisini 6-2'lik setlerle saf dışı bırakarak moral depolayan Sönmez-Eala ikilisi, son 16 turunda zorlu bir sınav verdi.
DÜNYA YILDIZLARINA DİRENEMEDİ
Turnuvanın 2 numaralı seribaşı ekibi olan ABD'li Taylor Townsend ve Çek Katerina Siniakova ile karşılaşan Zeynep Sönmez ve Alexandra Eala, rakiplerinin tecrübesine engel olamadı. Yaklaşık bir saat süren mücadelede ilk seti 6-1 kaybeden ikili, ikinci sette daha dirençli bir oyun sergilese de seti 7-5, maçı ise 2-0 kaybederek organizasyondan elendi.
TEKLERDE TARİHİ YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR
Çiftler kategorisine veda etmesine rağmen Zeynep Sönmez, tekler ana tablosunda sergilediği performansla Türk tenis tarihine geçmeye devam ediyor. İspanyol raket Cristina Bucsa’yı 2-1 mağlup ederek 3. tura yükselen Sönmez, tekler kategorisindeki mücadelesine yarın (26 Nisan) devam edecek.
Kaynak: AA