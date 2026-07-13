Zeynep Sönmez Kadınlar Dünya Sıralamasında İlk 50'ye Girerek Türk Tenis Tarihine Geçti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükseldi. Sönmez bu sonuçla birlikte dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi ünvanına sahip oldu.
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Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.
Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
Kaynak: AA
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