Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılması sosyal medyayı salladı. Güneş'in eski halini görenler şokta.

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Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı - Resim: 1

Milli Takım'daki yıldız ismi ünlü voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımı gündem olan Güneş, güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor.

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Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı - Resim: 2

24 yaşındaki voleybolcu bu kez yıllar önceki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. O dönem 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri şaşırttı.

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Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı - Resim: 3

O Ses Türkiye'ye katılan kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmaya çekimlere giden Zehra Güneş, o anlarda ilgi odağı olmuştu. Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demişti.

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Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı - Resim: 4

Stüdyodaki seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in genç yaşındaki fiziğine çok şaşırmıştı.

Hadise, Güneş'i görünce "Saadet'i göremiyoruz" demişti.

O yıllarda tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı ise ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumunu yapmıştı.

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Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı - Resim: 5
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