Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı

O Ses Türkiye'ye katılan kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmaya çekimlere giden Zehra Güneş, o anlarda ilgi odağı olmuştu. Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demişti.