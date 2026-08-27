Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Spoic Beşiktaş Maçı Sonrası Konuştu: Yendiğimize İnanamıyorum

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'te teknik direktör Zeljko Sopic, takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ne diyeceğimi bilmiyorum ama Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Spoic Beşiktaş Maçı Sonrası Konuştu: Yendiğimize İnanamıyorum
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Beşiktaş'ı evinde 1-0 yenmesine rağmen ilk maçtaki skorun ardından Avrupa Ligi'ne veda eden Kaouna Zalgiris'in teknik direktörü Sopic maç sonu yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı överken, bugün daha iyi oynayan taraf olduklarını belirtti.

'BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE İNANAMIYORUM'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sopic, "Bugün harika bir maça imza attık. Biz de ideal on birimizle oynamadık. Takımımla gurur duyuyorum. Sadece taraftarlarımızın değil, bütün ülkenin bizimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Her zaman nasıl savaştığımızı söyledim. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu galibiyet bize bir şey kazandırmaz. Beşiktaş'la aramızda devasa bir evren var ama bugün onları yendik. Bugün biz daha iyiydik" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ'

Beşiktaş'la aralarında çok büyük bir fark olduğunu aktaran Sopic, kariyerinin en büyük zaferlerinden birini aldığını kaydederek, şunları aktardı:

"Daha büyük bir bütçeye ve biraz daha iyi oyunculara sahipler. Taraftarlarımızın desteklerine bir kez daha teşekkür ederim, muazzamdı. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Aramızda çok büyük bir fark var. Normalde evimizde oynamak bizim için daha kolaydır, ancak onları yenmek istiyorsanız biraz şansınız, üst düzey bir kaleciniz ve sahada her şeyi verecek 11 savaşçınız olmalı."

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Kaynak: AA

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