Zaha imzayı attı: İşte Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, Crystal Palace ile yollarını ayıran kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

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Zaha imzayı attı: İşte Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu bonservissiz kadrosuna katan Galatasaray, Zaha’ya verilen imza parası ve yıllık ücretini de KAP’a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir Futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi. 

'ALİ CABBAR' GÖNDERMESİ

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Zaha’nın Galatasaray formasıyla yer aldığı videoda, son dönemin popüler şarkısı Ali Cabbar’ın müziği yer aldı ve Fenerbahçe’ye gönderme yapıldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ OYNAMA FIRSATIM OLACAK"

Yeni  transfer ilk açıklamasında; "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğince katkı vereceğim. Gelmeden önce Drogba ve Van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi söyledi." dedi. 

Deneyimli oyuncu; "Hiç bu kadar kupayı bir arada görmemiştim" açıklamasında bulundu. 

Zaha, Galatasaray’da 14 numaralı formayı giyecek.

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