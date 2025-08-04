Yunus Akgün Avrupa Devlerini Reddetti! 'Sadece Galatasaray'... İşte Yeni Sözleşmesi
Galatasaray altyapısından gelen 25 yaşındaki Yunus Akgün, kulüpte geçirdiği iyi sezonun ardından sözleşme uzatma teklifini kabul etti. Borussia Dortmund, Benfica, Porto ve Monaco gibi önemli ekiplerin tekliflerini reddeden Yunus Akgün, üç yıllık sözleşme imzalıyor.
Süper Lig'i üçüncü kez üst üste şampiyon olarak bitiren Galatasaray, yeni transferlerinin yanında mevcut oyuncularının akıbetiyle de konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından çıkan kanat oyuncusu 25 yaşındaki Yunus Akgün'ün sözleşme uzatma konusunda sorun çıkardığı ya da menajerinin daha fazla pay istediği iddiaları çürüdü.
Galatasaray, Yunus Akgün ile üç yıllık anlaşma imzalıyor. Kulüp, sözleşme detaylarını da bu hafta KAP’a bildirecek. Okan Buruk, son şampiyonlukta da büyük payı olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu ile her bölgede önemli bir alternatif sahibi olacağını düşünüyor. Yunus Akgün'ün de sözleşme uzatmaktan mutlu olduğu belirtiliyor.
4 AVRUPA DEVİNE RET
Borussia Dortmund, Benfica, Porto ve Monaco'dan gelen teklifleri reddettiği ifade edilen Yunus Akgün'ün altyapısında geldiği Galatasaray’a aidiyetini göstermek istiyor. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme teklifini kabul eden futbolcunun, Avrupa’dan gelen tüm teklifleri, "Galatasaray’a söz verdim" diyerek reddettiği öğrenildi.
Yunus Akgün’ün garanti ücretinin 2.5 milyon euro seviyesine çıkartıldığı yani 110 milyon TL alacağı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi