Yönetime Yeşil Işık: Tedesco Gidici, İsmail Kartal Hazır!

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de sular durulmazken, taraftarın yeniden takımın başında görmek istediği İsmail Kartal sessizliğini bozdu, tecrübeli teknik adam sarı-lacivertli kulübe açık kapı bıraktı.

Fenerbahçe’de 99 puanla tamamlanan tarihi sezonun ardından görevinden ayrılan, ancak alınan istikrarsız sonuçlar ve derbi mağlubiyeti sonrası adı yeniden yüksek sesle anılmaya başlanan İsmail Kartal, geleceğine dair ilk kez konuştu. tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’e açıklamalarda bulunan Kartal, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran mesajlar verdi.

'FUTBOLDA BUNLAR NORMAL'

Galatasaray mağlubiyetinin ardından camiadaki havayı değerlendiren Kartal, derbiye ilişkin kısa ve net bir yorumda bulunarak, "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal sonuçlar" ifadesini kullandı. Mevcut teknik direktör Tedesco'nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda Kartal'ın soğukkanlı tavrı dikkat çekti.

RESMİ BİR TEKLİF YOK AMA KAPI AÇIK

Kamuoyunda en çok merak edilen "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna "Şu an için resmi bir teklif yok" yanıtını veren tecrübeli isim, "Fenerbahçe'den bir teklif gelirse tavrınız ne olur? sorusuna da "Elbette değerlendiririz" sözleri ile cevap verdi.

TEDESCO DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

Fenerbahçe'de İtalyan asıllı teknik adam Domenico Tedesco ile yolların ayrılması artık an meselesi. Yönetimin, derbi sonrası sergilenen futboldan ve alınan skordan duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle kısa süre içerisinde nihai kararını vermesi bekleniyor.

Kulislerde Tedesco sonrası için en güçlü adayın, camiayı yakından tanıyan ve "99 puanlık sezonun mimarı" olarak görülen İsmail Kartal olduğu konuşuluyor.

Kaynak: tv100

Fenerbahçe İsmail Kartal
