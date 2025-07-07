Yıldız Oyuncudan Üzen Haber

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Dünyaca ünlü futbolcu Ivan Rakitic kariyeriyle ilgili hayranlarını üzen haberi açıkladı. Son olarak Hajduk Split formasını terleten Rakitic, kariyerini noktaladığını açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde dev organizasyonların formasını giyen Hırvat futbolcu Rakitic, aktif futbol kariyerini noktalama kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Yayımladığı duygusal açıklamasında, futbolun hayatında büyük bir parça olduğunun altını çizen yıldız isim, "Futbol, ​​bana hayal ettiğimden fazlasını verdin. Bana arkadaşlar, duygular, neşe, gözyaşları verdin. Bana bütün bir hayat verdin, her zaman gururla taşıyacağım bir hayat. Şimdi veda etme zamanım geldi. Çünkü senden uzaklaşsam bile, beni asla terk etmeyeceğini biliyorum” dedi.

KAZANMADIĞI BAŞARI YOK

Rakitic, Hırvatistan Milli Takımı’nda forma giydiği 106 maçta 15 gole imza atarken, Barcelona, Sevilla, Schalke 04, Basel gibi dev kulüplerde görev yapmıştı.

Yıldız oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı birer kere kazanırken, dört kez da LaLiga şampiyonluğu başarısını tatmıştı.

Rakitic Sevilla ile de UEFA Avrupa Ligi kupasını iki kez üst üste kazanmıştı.