Yıldız İsim A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı: Yerine Gelen isim Belli Oldu

TFF, A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine kadroya dahil edilen ismi açıkladı. Albülkerim, Galler karşısında sarı kart görerek, Karadağ maçı için kart cezalısı durumuna düşmüştü.

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Yıldız İsim A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı: Yerine Gelen isim Belli Oldu

A Milli Takım’ın Galler ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada sarı kart cezalısı duruma düşen ve Karabağ karşılaşmasında oynayamayacak olan Abdülkerim Bardakçı’nın kamptan ayrıldığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Cihan Çanak’ın kadroya dahil edildiği bildirildi.

Yıldız İsim A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı: Yerine Gelen isim Belli Oldu - Resim : 1

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı."

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