Yenikapı'da Büyük Coşku! Galatasaray Şampiyonluk Kupasına Kavuşuyor

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu İstanbul’da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Yenikapı Miting Alanı’nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, müzik ve eğlence dolu etkinliklerle zaferin keyfini çıkarıyor.

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Yenikapı'da Büyük Coşku! Galatasaray Şampiyonluk Kupasına Kavuşuyor

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte zaferini kutluyor. Erken saatlerden itibaren Yenikapı'ya akın eden on binlerce sarı-kırmızılı taraftar bayraklar, formalar ve marşlarla şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Yenikapı'da Büyük Coşku! Galatasaray Şampiyonluk Kupasına Kavuşuyor - Resim : 1

Şampiyon Galatasaray'ın, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleyeceği Champions Fest kapsamında etkinlikler Galatasaray Lisesi'nden başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, ilk olarak lisede toplandı ve daha sonra kendilerini bekleyen üst açık otobüse geçti. Otobüsle şehir turu atan sarı-kırmızılılara, taraftar yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular da yol kenarlarında yoğun kalabalıklar oluşturan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

TAKIM OTOBÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

Yenikapı etkinlik alanına üstü açık otobüste giden Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız" diye konuştu.

Yıldız futbolcu Yunus Akgün, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray!" dedi.

Bu sezon oynadığı 48 maçta 14 gol 6 asistlik performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, "Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim" ifadelerini kullandı. Yenikapı'da Büyük Coşku! Galatasaray Şampiyonluk Kupasına Kavuşuyor - Resim : 2

Kaynak: AA-İHA

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Galatasaray Süper Lig
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