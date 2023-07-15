Yeni MHK Başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nu duyurdu. MHK Başkanlığı'na Ahmet İbanoğlu’nun getirildi.

Son Güncelleme:
Yeni MHK Başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta’dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ahmet İbanoğlu’nun getirildiği belirtildi.

İbanoğlu başkanlığındaki MHK’nin yeni üyeleri ise şöyle:

Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin.

Son Güncelleme:
Resmen duyuruldu: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Resmen duyuruldu: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi
Fenerbahçe Beko, Yunan pivotu kadrosuna kattı Fenerbahçe, Yunan pivotu duyurdu
Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış
Kir kaplamış beyaz ayakkabıları temizlemek için en etkili yöntem! Mağazadan alınmış gibi oluyor.... Kir kaplamış beyaz ayakkabıları temizlemek için en etkili yöntem! Mağazadan alınmış gibi oluyor....
ÇOK OKUNANLAR
Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar! Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar!
Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altın düşecek mi? Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini
Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı, Ocak 2024'e dikkat çekti! Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı!
Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı! Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı!
Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı! Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı!