Yeni MHK Başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nu duyurdu. MHK Başkanlığı'na Ahmet İbanoğlu’nun getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta’dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ahmet İbanoğlu’nun getirildiği belirtildi.
İbanoğlu başkanlığındaki MHK’nin yeni üyeleri ise şöyle:
Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin.
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