Yattara Trabzonspor'a Dönüyor

Trabzonspor'un efsaneleri arasında yer alan Yattara'nın kulübe geri döneceği bildirildi. Yattara'nın Şenol Güneş'in ekibinde yer alması bekleniyor.

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Yattara Trabzonspor'a Dönüyor

Trabzonspor’da uzun yıllar forma giyerek kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran İbrahima Yattara, geri dönüyor. Yattara’nın teknik direktör Şenol Güneş’in ekibine katılacağı öğrenildi.

Haber61'den Hakan Yoloğlu'nun haberine göre 2003- 2011 sezonları arasında 8 yıl Trabzonspor forması giyen İbrahim Yattara, Şenol Güneş'in teknik ekibine katılacak.

Daha önceki açıklamalarında en büyük hayalinin Trabzonspor’da yeniden görev almak olduğunu söyleyen Yattara, bugün Trabzon’a gelecek. 19.55'de Trabzon'da olması bekleniyor.

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