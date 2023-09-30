Yaşayan en yaşlı A milli futbolcu hayatını kaybetti

Yaşayan en yaşlı A Milli Futbol Takımı oyuncusu Galip Haktanır hayatını kaybetti.

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Yaşayan en yaşlı A milli futbolcu hayatını kaybetti

GERÇEK GÜNDEM - A Milli Futbol Takımı'nın yaşayan en eski futbolcusu "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

1 Şubat 1921 tarihinde Bursa'da doğan Haktanır, Darüşşafaka Lisesi'nde okurken futbola başladı ve kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekti. 1942 yılında Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra Vefa Spor Kulübü'ne transfer oldu. Vefa Spor Kulübü'nde 15 yıl forma giyen Galip Haktanır, bu süreçte 1944-45 ve 1945-46 sezonlarında İstanbul Ligi'nde ikincilik, 1946-47 sezonunda ise üçüncülük başarısını yaşadı. 1948 yılında millî takıma çağrılan Galip Haktanır, 10 kez millî formayı giydi.

Futbol kariyerini 1957 yılında noktalayan Galip Haktanır, daha sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Beş ayrı defa Vefa olmak üzere Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay, Adana Demirspor ve Göztepe gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Galip Haktanır, 1976-77 sezonunda Vefa ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Futbol zekası, tekniği ve lider özellikleriyle Türk futbolunda unutulmazlar arasına giren Kör Galip'in anılarını Fethi Aytuna "Vefa'nın Kör Galip'i" adıyla İletişim Yayınları arasında kitap haline getirdi.

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