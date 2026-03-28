Xabi'nin Yeni Adresi Belli Oldu: Transfer Listesinin Başında Arda Var

Liverpool’da teknik direktör belirsizliği sürerken, Xabi Alonso’nun takımın başına geçeceği iddiaları gündeme geldi. İspanyol teknik adamın, eski öğrencisi Arda Güler’i de kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Xabi Alonso’nun teknik direktörlük kariyerindeki bir sonraki durağına ilişkin iddialar Avrupa basınında gündeme geldi. NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Liverpool FC yönetimi, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırması halinde görevi Alonso’ya vermeyi değerlendiriyor.

TRANSFER PLANI ŞEKİLLENİYOR

İspanyol teknik adamın kulüple anlaşmaya yakın olduğu öne sürülürken, olası bir göreve başlama durumunda transfer planlarının da şekillenmeye başladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in, Alonso’nun transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. Genç oyuncunun, teknik direktörün önceki döneminde güvendiği isimler arasında olduğu ve Liverpool’un oyuncuya yüksek maaş ve düzenli forma süresi teklif etmeyi planladığı ifade ediliyor. Alonso’nun savunma hattı için Marc Pubill ismini de değerlendirdiği belirtiliyor.

