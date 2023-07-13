İşte Wimbledon’da yarı final eşleşmeleri

Wimbledon Tenis turnuvasının sonuna yaklaşırken, erkeklerde ve kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Son Güncelleme:
İşte Wimbledon’da yarı final eşleşmeleri

Dünyanın en eski ve en prestijli turnuvası olarak bilinen Wimbledon Tenis turnuvasında yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da tek kadınlar çeyrek final maçlarında Madison Keys’i 2-0’lık skorla yenen Aryna Sabalenka ve son Wimbledon Şampiyonu Elena Rybakina’yı 2-1 yenen Ons Jabeur, yarı finalde eşleşti. Turnuvaya özel davetle katılan Ukraynalı Elina Svitolina, Iga Swiatek’i 2-1’le geçerek yarı finale çıkarken, Çek Marketa Vondrousova ile eşleşti ve Vondrousova, Jessica Pegula’yı 2-1’le geçerek Wimbledon’da ilk defa son 4 arasına girdi.

Öte yandan tek erkeklerde, Holger Rune’u 3-0 ile Geçen Carlos Alcaraz ile Christopher Eubanks’i 3-2 ile geçen Daniil Medvedev yarı finalde eşleşti. Son Wimbledon Şampiyonu Sırp tenisçi Novak Djokovic, Andrey Rublev’i 3-1 ile geçti, Djokovic’in rakibi ise Roman Safiullin’i 3-1’lik skorla mağlup eden Jannik Sinner oldu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Luis Nani Türkiye'ye dönüyor! İşte anlaştığı takım Luis Nani Türkiye'ye dönüyor! İşte anlaştığı takım
Galatasaray’ın rakibi öncesi Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi Galatasaray’ın rakibi öncesi Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi
Börek çıtır çıtır olsun istiyorsanız asla atlamamanız gereken tüyo! Böreğin lezzetli katlıyor... Börek çıtır çıtır olsun istiyorsanız asla atlamamanız gereken tüyo! Böreğin lezzetli katlıyor...
Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Paylaştığı pozla gündem oldu Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Paylaştığı pozla gündem oldu
İslam Memiş altın için rakam verdi: Şahsi olarak da değerlendireceğim İslam Memiş altın için rakam verdi: Şahsi olarak da değerlendireceğim
15 Temmuz'un kritik ismi: 'Darbe girişiminden 5-6 ay önce 'Dilekçeni yaz, birlikten defol git' dedim' 'Darbe girişiminden 5-6 ay önce 'Dilekçeni yaz, birlikten defol git' dedim'