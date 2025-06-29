Wimbledon Heyecanı Yarın Başlıyor

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Tenin dünyasının en önemli turnuvaları arasında yer alan Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 138. kez ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA