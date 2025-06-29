Wimbledon Heyecanı Yarın Başlıyor

Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da ana tablo maçları yarın başlayacak.

Son Güncelleme:
Wimbledon Heyecanı Yarın Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tenin dünyasının en önemli turnuvaları arasında yer alan Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 138. kez ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Wimbledon
Son Güncelleme:
Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor
Moto2'de Deniz Öncü Yarışı Tamamlayamadı Moto2'de Deniz Öncü Yarışı Tamamlayamadı
Beşiktaş'ta Sağlık Kontrolleri Sürüyor Beşiktaş'ta Sağlık Kontrolleri Sürüyor
Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak