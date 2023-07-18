Wanda Nara’dan hastalığı hakkında ilk açıklama: 'Çocuklarımdan saklamaya çalıştım'
Galatasaray’ın transfer etmek istediği Mauro Icardi’nin hayat arkadaşı Wanda Nara, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray’ın transfer etmek için yoğun çaba gösterdiği Mauro Icardi’nin Türkiye’ye gelişi golcü futbolcunun hayat arkadaşı Wanda Nara’nın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.
Nara, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günü her zaman yaptırdığım rutin kontrollerde bazı değerlerim farklı çıktı. Sonra kendi isteğimle hastaneye yattım, diğer kontrolleri yaptırdım. Perşembe günü, kendi isteğimle hastaneden taburcu oldum” dedi.
"TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUM"
Sözlerine devam eden Nara şunları kaydetti:
“Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Maalesef cuma günü bir gazetecinin, olmayan bir hastalığımla alakalı teşhis konulduğu haberini gördüm. Ben, şu anda evdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."
LÖSEMİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan Nara, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve lösemi olduğu iddia edilmişti.