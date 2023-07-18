Wanda Nara’dan hastalığı hakkında ilk açıklama: 'Çocuklarımdan saklamaya çalıştım'

Nara, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çarşamba günü her zaman yaptırdığım rutin kontrollerde bazı değerlerim farklı çıktı. Sonra kendi isteğimle hastaneye yattım, diğer kontrolleri yaptırdım. Perşembe günü, kendi isteğimle hastaneden taburcu oldum” dedi.