Volkan Demirel'in acı günü: Babası Ali Hacı Demirel vefat etti

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Volkan Demirel'in acı günü: Babası Ali Hacı Demirel vefat etti

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi.

Ali Hacı Demirel’in cenazesinin defin için İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

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