Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya Transfer Tavsiyesi: 'Kesin Alınmalı'

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçı yorumladı. Jose Mourinho'ya transfer tavsiyesinde bulunan Demirel, "2 tane kesin alınması gereken oyuncu var" dedi.

Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya Transfer Tavsiyesi: 'Kesin Alınmalı'

Fenerbahçe'nin eski efsane kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin kadrosunu yorumlayan Demirel, sarı-lacivertli takımın nasıl transferler yapması gerektiğini söyledi.

'2 TANE KESİN ALINMASI GEREKEN MEVKİ VAR'

TV100'de konuşan genç teknik adam, Fenerbahçe'ye transfer önerisi verdi.

Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken 2 mevki olduğunu aktaran Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin kadrosunda eksiklikler var. Bence 2 tane kesin alınması gereken mevki var. Bence sol stoper ve 6 numara kesinlikle alınması gerekiyor.

Sol ayaklı stoperden bahsediyorum. Oosterwolde sonuçta sol bek özellikli bir oyuncu. Orijinal bir sol bek. Eğer iyi bir takımsanız, şampiyonluğa oynayan bir takımsanız, bilhassa geriden oyun kurmaları planlıyorsanız bence iyi bir takımın sol stoperi olması gerekiyor çünkü oyun kurmalar günümüz futbolunda artık çok önemli. Benim fikrim hem 6 hem de sol stoper gerekiyor.

Djiku bence bu takımın sağ stoperi olabilir ama bir tane sol ayaklı bir stoper tercih etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin."

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