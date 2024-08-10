Volkan Demirel İmzayı Attı! Yeni Adresi Belli Oldu

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran eski milli futbolcu Volkan Demirel’in yeni adresi belli oldu. Demirel, yeşil sahaları bırakarak ekranlara dönüyor. İşte Demirel'in yeni adresi...

Volkan Demirel İmzayı Attı! Yeni Adresi Belli Oldu

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Hatayspor'da teknik direktörlük görevini yürüten ve o dönemde yardımlarıyla adından sıkça söz ettiren Volkan Demirel, sezonun tamamlanmasının ardından takımdaki görevinden ayrılmıştı. Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla yeşil sahalara döneceği konuşulan Demirel, televizyon ekranlarına dönüyor. Demirel'in yeni sezonda TV100 ekranlarında yorumculuk yapacağı öğrenildi.

TÜMER METİN VE ÜMİT KARAN DA VAR

Ersin Düzen'in sunacağı programda Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Tümer Metin ve Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ümit Karan'ın da olacağı belirtildi. Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programı ise her Pazar 23:30’da ekranlarda seyirciyle buluşacak.

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