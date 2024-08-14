Voleybolun En İyilerinden Paola Egonu’ya Irkçı Saldırı: Ten Rengi Hedef Alındı
İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı’na Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazandıran oyuncuların başında yer alan Paola Egonu, ırkçı saldırıya maruz kaldı. Egonu’ya yapılan saldırı, birçok kişinin tepkisini çekti
İtalya Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen, bir dönem ülkemizde Vakıfbank için de te dökmüş olan dünyanın en iyi voleybolcularından biri olan Paola Egonu, ırkçı saldırıya maruz kaldı.
Kaynak: Gerçek Gündem