Voleybolun En İyilerinden Paola Egonu’ya Irkçı Saldırı: Ten Rengi Hedef Alındı

İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı’na Paris Olimpiyatlarında altın madalya kazandıran oyuncuların başında yer alan Paola Egonu, ırkçı saldırıya maruz kaldı. Egonu’ya yapılan saldırı, birçok kişinin tepkisini çekti

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Voleybolun En İyilerinden Paola Egonu’ya Irkçı Saldırı: Ten Rengi Hedef Alındı - Resim: 1

İtalya Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen, bir dönem ülkemizde Vakıfbank için de te dökmüş olan dünyanın en iyi voleybolcularından biri olan Paola Egonu, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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