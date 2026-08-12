Vlahovic'in İstanbul'daki İlk Sözü Şampiyonluk Oldu

Beşiktaş'ın KAP'a bildirdiği yeni golcüsü Dusan Vlahovic İstanbul'a indi. Havalimanında taraftara üçlü çektiren Sırp yıldız, Türkçe olarak "Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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Vlahovic'in İstanbul'daki İlk Sözü Şampiyonluk Oldu
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği Sırp golcü Dusan Vlahovic, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vlahovic, Beşiktaş'a katıldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Vlahovic'in İstanbul'daki İlk Sözü Şampiyonluk Oldu - Resim : 1

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'

Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden 26 yaşındaki forvet, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'ya da ayrıca teşekkür etti. Vlahovic, Türkçe olarak yaptığı kısa açıklamadaysa "Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Sırp golcü, “Çok mutluyum. Harika bir duygu. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı. Vlahovic daha sonra kendisini karşılayan siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: AA

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