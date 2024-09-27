Vitor Pereira'ya Rekor Tazminat

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör, eski takımı Corinthians'a karşı açtığı davayı kazandı. CAS'ta görülen davada, Brezilyalı kulübün, Pereira'ya 465 bin Euro ödemesine hükmetti.

Vitor Pereira'ya Rekor Tazminat

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Vitor Pereira, eski takımı Corinthians'a açtığı davayı kazandı. İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülen davada Brezilya kulübünün, Pereira'ya 465 bin Euro ödemesine karar verdildi.

Portekizli teknik adam Şubat 2022'de göreve başladığı Corinthians'ta yıl sonuna kadar çalışmıştı. Pereira, bu dönemden kalan alacakları için Brezilya ekibine dava açmıştı. 56 yaşındaki teknik adam, ilk olarak FIFA'ya başvurmuş ve olumlu bir karar almıştı. Corinthians ise bu karara CAS'a başvurarak itirazda bulunmuştu.

64 MAÇTA 26 GALİBİYET

Vitor Pereira, Corinthians'ta 64 maça çıktı, 26 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı
Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
21 Bin Türk Okçusu Lisans Aldı 21 Bin Türk Okçusu Lisans Aldı
Manchester City'de Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Sezonu Kapattı Yıldız Oyuncu Sezonu Kapattı