Victoria Lopez'in Voleybol Camiasını Yasa Boğan Ölümde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’da forma giyen Pilar Marie Victoria Lopez’in hayatını kaybetmesine yeni detaylar ortaya çıktı. Lopez’in ölüm nedeninde gıda zehirlenmesi ihtimali öne çıktı.

Porto Riko’lu Victoria Lopez’in Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı aldığı bildirilirken, geçen hafta yapılan idmanın ardından aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yediği ve ardından iki ağrı kesici ilaç içtiği kaydedilmişti. Oyuncunun daha sonra evine giderek 23.00 ile 00.00 saatleri arasında arkadaşlarıyla mesajlaştığı öğrenildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Perşembe günü yapılan idmana katılmayan ve kulüp yöneticilerinin evine gitmesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıkan Pilar Marie Victoria Lopez’in bedeninde herhangi bir intihar, uyuşturucu ve cinayet şüphesine rastlanmadığı kaydedildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, vücudunda cinayet şüphesine rastlanmayan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde, gıda zehirlenmesi ihtimali ortaya çıktı. Pankreasında kanama tespit edilen Lopez'in ölümünde zorlama olmadığı anlaşıldı.