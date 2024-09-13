Victor Osimhen İlk Antrenmanına Çıktı

Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen, Çaykur Rizespor maçı öncesi takımla ilk antrenmanına çıktı.

Victor Osimhen İlk Antrenmanına Çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Victor Osimhen de ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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