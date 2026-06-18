Vedat Muriqi Resmen Fenerbahçe'de! Uçağı İstanbul'a İniş Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün öğle saatlerinde teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Fenerbahçe transferde de ilk bombasını patlattı.

MURİQİ GERİ DÖNDÜ

Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı. Yıldız ismi taşıyan uçak, akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaparken, taraftarlar yeni oyuncuları karşılamak için havalimanında toplandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

37 MAÇTA 23 GOL

32 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti.



Kaynak: Haber Merkezi