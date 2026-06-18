Vedat Muriqi Resmen Fenerbahçe'de! Akşam Saatlerinde İstanbul'da Olacak
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi resmen açıkladı. Yıldız golcünün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Bugün öğle saatlerinde teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Fenerbahçe transferde de ilk bombasını patlattı.
MURİQİ GERİ DÖNÜYOR
Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı ve bu akşam İstanbul'a geliyor.
SAAT 21.00'DE İSTANBUL'DA OLACAK
Fenerbahçe Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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