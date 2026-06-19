Vedat Muriqi Resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe Kosavalı eski golcüsü Vedat Muriqi ile yeniden anlaşmaya vardı. 1994 doğumlu golcü, 3 yıllığına kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

TÖRENDE AZİZ YILDIRIM DA YER ALDI

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninde Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

'SAVAŞTAN KAÇMAYACAĞIMA EMİN OLABİLİRSİNİZ'

2019/2020 sezonunda da Çubuklu formayı terleten ve imza töreninde konuşan Vedat Muriqi, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.” şeklinde konuştu.





Kaynak: Haber Merkezi