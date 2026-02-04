Ve Kante İstanbul'da... Binlerce Fenerbahçeli, Yeni Yıldızını Karşıladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin Al Ittihad’dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N’Golo Kante, İstanbul’a geldi. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu taşıyan özel uçak, Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Kante’nin gelişini öğrenen binlerce taraftar havalimanına akın ederken, tribünleri aratmayan görüntüler oluştu.

Fenerbahçe Kulübü transferi, "Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kante" mesajıyla duyurmuştu.

KANTE'NİN KARİYERİ

Premier Lig’de Leicester City ile tarihi şampiyonluk yaşayan, uzun yıllar Chelsea forması giyen Fransız yıldız, kariyerine şimdi sarı lacivertli formayla devam edecek. Öte yandan kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde Kante'yle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Deneyimli futbolcuya 14,4 milyon avro imza parası ödenecek. Bu sezonun kalan bölümü için 5,5 milyon avro alacak Kante’nin, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında ise yıllık 11 milyon avro kazanacağı belirtildi.

Kaynak: AA