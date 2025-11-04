VAR Kayıtları Yayınlandı... İşte Kırmızı Kart Anı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 11. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtta sadece Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesine sebep olan pozisyona yer verildi.

İşte o ana ilişkin konuşma kaydı:

VAR: Ali hocam, potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana. Şu an temas noktası. Şimdi de normal hızda gösteriyorum sana.

Ali Yılmaz: Tamam hocam sarı kartı iptal ediyorum.

VAR: Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş.

Kaynak: Haber Merkezi