VAR Kayıtları Yayınlandı... İşte Kırmızı Kart Anı
TFF, VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtlarda Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü’nün kırmızı kart gördüğü pozisyona ait konuşmalar da yer aldı.
Süper Lig'de 11. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtta sadece Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesine sebep olan pozisyona yer verildi.
İşte o ana ilişkin konuşma kaydı:
VAR: Ali hocam, potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana. Şu an temas noktası. Şimdi de normal hızda gösteriyorum sana.
Ali Yılmaz: Tamam hocam sarı kartı iptal ediyorum.
VAR: Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: