VAR Kayıtları Paylaşıldı... İşte Fenerbahçe Penaltısında Karar Anı
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltının savunmadan değil hücumdan seken top nedeniyle verildiği ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 21. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda en merak edilen pozisyon Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki penaltı kararı oldu.
Kayıtlara göre Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıda şu konuşmalar geçti:
VAR: Ali Hocam
Ali Şansalan: Evet dinliyorum.
VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Bu açıyı vereceğiz, sonra diğer açıyı göstereceğiz.
AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumdan geliyor.
VAR: Kol açık.
Ali Şansalan: Tamam nereden geldiğini göster bana elin.
VAR: Nereden geldiğini gösteriyorum.
