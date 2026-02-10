VAR Kayıtları Paylaşıldı... İşte Fenerbahçe Penaltısında Karar Anı

TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltının savunmadan değil hücumdan seken top nedeniyle verildiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 21. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda en merak edilen pozisyon Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki penaltı kararı oldu.

Kayıtlara göre Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıda şu konuşmalar geçti:

VAR: Ali Hocam

Ali Şansalan: Evet dinliyorum.

VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Bu açıyı vereceğiz, sonra diğer açıyı göstereceğiz.

AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumdan geliyor.

VAR: Kol açık.

Ali Şansalan: Tamam nereden geldiğini göster bana elin.

VAR: Nereden geldiğini gösteriyorum.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
