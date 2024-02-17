VAR kayıtları açıklanıyor: Nerede paylaşılacağı belli oldu!

Süper Lig'de haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra tüm VAR kayıtları açıklanacak.

VAR kayıtları açıklanıyor: Nerede paylaşılacağı belli oldu!

TFF, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarıyla birlikte VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

YAYIMLANACAĞI YER BELLİ OLDU

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

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