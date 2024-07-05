'Uyutma' Gündemdeyken AKP’li Vekil Bakanlığa Milyon TL’lik Kuduz Aşısı Sattı

Sokak hayvanlarının 'uyutulması' gündemdeyken, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Sağlık Bakanlığı’na 159 milyon TL’ye kuduz aşısı sattığı bildirildi. Alagöz’ün ayrıca kamudan 43 ihale almış.

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'Uyutma' Gündemdeyken AKP’li Vekil Bakanlığa Milyon TL’lik Kuduz Aşısı Sattı

İktidar, AKP’li isimleri ihalelerle ihya etmeye devam ediyor.

Sokak hayvanlarının uyutulması ve sokaklardan toplatılması gündemdeki yerini korurken, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Sağlık Bakanlığı’na 159 milyon TL’ye kuduz aşısı sattığı öğrenildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2023 tarihinde 600 bin doz kuduz aşısının alımı için ihale düzenledi. 1 Kasım 2023’te imzalanan sözleşmeye göre ise ihale 159 milyon TL’ye AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün Keymen İlaç Şirketi’ne verildi. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “adrese teslim ihale yöntemi” olarak yorumlanıyor.

Bakanlığa kuduz aşısı satan AKP’li vekilin şirketinin, kamudan 43 ayrı ihale aldığı de belirtildi. Vekilin şirketi Keymen İlaç, bu şekilde 1 milyar 800 milyon TL'lik gelir elde etmiş.

Alagöz, Covid-19 salgınında Çin’den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiası de gündeme gelmişti.

AKILLARA RUHSAR PEKCAN GELDİ

'Uyutma' Gündemdeyken AKP’li Vekil Bakanlığa Milyon TL’lik Kuduz Aşısı Sattı - Resim : 1

(Ruhsar Pekcan)

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, eşi Hasan Pekcan ile birlikte sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin 2020'de Ticaret Bakanlığına piyasa fiyatının 3-4 katına dezenfektan sattığı 16 Nisan 2021'de ortaya çıkmıştı.

Pekcan, yaptığı satışın ortaya çıkmasının ardından 21 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı.

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Sağlık Bakanlığı AKP Kuduz
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