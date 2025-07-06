Üst Üste İki Defa Kırkpınar Ağası Oldu

664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Ağası Ufuk Özünlü, gelecek yılki güreşlerde bir kez daha ağalık yapacak. Üst üste 2 defa Kırkpınar ağası olacak Özünlü, 665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığını 40 milyon 664 bin 665 lira bedele aldı.

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Üst Üste İki Defa Kırkpınar Ağası Oldu
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664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Ağası Ufuk Özünlü, gelecek yılki güreşlerde bir kez daha ağalık yapacak. Üst üste 2 defa Kırkpınar ağası olacak Özünlü, 665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığını 40 milyon 664 bin 665 lira bedele aldı.

665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açık attırma usulü ağalık koç ihalesi, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ihaleyi 30 milyon lira ile açtı. 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Ağası Ufuk Özünlü’nün dışında ihaleye katılan olmadı.

İhalede tek teklif veren Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 liraya, 665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Ağası olurken, ihtiyaç sahiplerine de 122 koç bağışında bulundu.

Özünlü, bu yıl ki Kırkpınar ağalığını 34 milyon 571 bin 952 liraya almıştı.

Kaynak: AA

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