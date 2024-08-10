Üst Üste 2. Olimpiyat Şampiyonluğu! Fransa Altın Madalyanın Sahibi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları erkek voleybolunda altın madalyayı Fransa kazandı. Rakibi Polonya'yı set vermeden mağlup eden Fransa, üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyonluğa ulaştı.

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Üst Üste 2. Olimpiyat Şampiyonluğu! Fransa Altın Madalyanın Sahibi

Rakibi Polonya'yı 25-19, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Fransa, üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu. Fransa böylece 1980'de Sovyetler Birliği, 1984'te ABD ve 2016'da Brezilya'nın ardından kendi ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında erkek voleybolunda altın madalya kazanan dördüncü ülke oldu.

Fransa, bu galibiyetle erkek voleybolu puan sıralamasında ikinciliğe yükseldi. Birinci sırada ise Fransa'ya kaybederek gümüş madalya alan Polonya bulunuyor.

1976'da Montreal'deki olimpiyatlarda altın madalya kazanan Polonya, 44 sene sonra finale yükselmişti.

Bronz madalya ise İtalya'yı 3-0 mağlup eden ABD'nin oldu.

Erkek takım sporlarındaki başarısıyla dikkat çeken ev sahibi Fransa, futbolda finalde İspanya'ya 5-3 kaybetmişti. Fransa, basketbol finalinde ise yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Basketbolda Bronz Madalya Sırbistan'ınBasketbolda Bronz Madalya Sırbistan'ınSpor

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2024 Paris Olimpiyatları Fransa
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