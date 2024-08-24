Uşakspor'dan 3 Takviye

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Uşakspor 3 transfere imza attırdı.

Kırmızı-siyahlılar kanat oyuncuları Rüstem Yiğit Yıkılmaz ve Semih Akyıldız'ın yanı sıra golcü Murat Torun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklalamada 3 futbolcuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.