Uşakspor'dan 3 Takviye

Uşakspor, kadro planlama çalışmalarını sürdürürken, 3 transfere daha imza attı. Ege temsilcisi Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Semih Akyıldız ve Murat Torun'u renklerine bağladı.

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Uşakspor'dan 3 Takviye

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Uşakspor 3 transfere imza attırdı.

Kırmızı-siyahlılar kanat oyuncuları Rüstem Yiğit Yıkılmaz ve Semih Akyıldız'ın yanı sıra golcü Murat Torun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklalamada 3 futbolcuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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