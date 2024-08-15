Uşakspor'a Bomba Transfer
TFF3'üncü Lig ekibi Uşakspor, transferde atağa kalktı. Uşak ekibi, forvete Umut Akpınar'ı transfer etti.
TFF 3'üncü Lig'de transferde son dönemde atağa kalkan Uşakspor, Anadolu Üniversitesi'nden 34 yaşındaki forvet Umut Akpınar'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, kariyerinde Kemerspor, Kırıkhanspor, Yozgatspor, Gölcükspor, Serik Bld, Çubukspor, Bursa Yıldırımspor, Silifke Belediyespor gibi takımlarda da forma giyen Umut'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Umut takımla antrenmana da çıktı.
Kaynak: DHA
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