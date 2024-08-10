Ünlü Hakemler Son Kararı Verdi: Icardi'nin Pozisyonu Penaltı mı? Batshuayi’nin Golünde Ofsayt Var mı?
Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumlayan Türkiye'nin ünlü hakemleri, Icardi'nin kazandığı penaltı ve Batshuayi'nin attığı goldeki ofsayt durumunu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonu heyecanı dün Galatasaray-Hatayspor maçıyla başladı. Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta, Icardi ve Batshuayi’nin golleri ile 2-1 galip gelerek lige 3 puanla başladı.
Ligin başlamasıyla birlikte maçlardaki tartışmalı pozisyonların yorumları da başladı. Galatasara-Hatayspor maçında, Icardi’nin kazandığı penaltıyı ve Batshuayi’nin attığı goldeki ofsayt durumunu, eskinin hakemi, günümüzün spor yorumcuları yorumladı.
Bünyamin Gezer: Icardi’nin yerde kaldığı pozisyon bana göre penaltı değil. Kilama’nın bir teması var ama benim için yeterli değil, Icardi teması hissedip kendini yere bırakıyor. VAR’ı ilgilendiren bir pozisyon değil.
Bülent Yıldırım: Ayağa temas var. Çok net bir penaltı. Hakemin Hataylı oyuncuya sarı kart göstermesi lazımdı.
Deniz Çoban: Ben bu seviyede penaltı çalan bir hakem net bir şekilde sarı kart vermesi lazım. Penaltı kararını doğru buluyorum. Hakeme itiraz eden oyuncuya da sarı kart göstermesi doğruydu. Ama mutlaka o oyuncu sarı kart görmeliydi. Icardi, topu önüne almış. Sen gidip onun destek ayağına vuruyorsun. Böyle bir hakkınız yok. Burada net bir penaltı var.
Bahattin Duran: Kart konusunda Deniz Çoban ile aynı fikirdeyim. Burada penaltı olmaması için temiz bir şekilde Hataylı oyuncunun topa temas etmesi lazım. Ama burada Hataylı oyuncu topa müdahale etmiyor. Icardi, rakibinin geldiğini görünce kendini öne alıyor. Hataylı oyuncu çok net bir şekilde rakibine müdahale ediyor. Net bir penaltı var.
Fırat Aydınus: GS lehine verilen penaltı kararı doğru. Hataylı oyuncu burada ayrıca sarı kart görmeliydi.
Ahmet Çakar: Hataysporlu futbolcu, arkadan topa dokunmaya çalışıyor ama başarılı olamayıp müdahaleyi doğrudan Mauro Icardi'ye yapıyor. Net penaltı.
Batshuayi’nin 90. dakikada attığı gol için hakemlerin ofsayt yorumları ise şöyle:
Bahattin Duran: Berkan Kutlu topu içeri gönderirken Batshuayi ofsaytta duruyor. Burada ofsayt olması için ya topa dokunması lazım ya da topa dokunan oyuncuyu etkilemesi lazım. Topa dokunmadığını görüyoruz ama burada oyuncuyu etkilemişse ofsayt diyoruz. Benim fikrime göre Batshuayi, ofsayt pozisyonundayken rakibine temas etmiş. Topa vuran rakibine temas ettiği için ofsayt olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyona VAR müdahale etmez. Bu sana göre, bana göre pozisyonu.
Bülent Yıldırım: Burada ofsayt kararını sahadaki yardımcı verecek. Yardımcı hakeme göre top daha geriye düştüğü için oynatmayı tercih etti. Kişiden kişiye değişebilecek bir pozisyon. Ben sahada olsam benim için de ofsayt. Ama yardımcının bir şüphesi olmazsa, net bir karar verilmezse VAR hakemi çağıramıyor.
Deniz Çoban: Bir mücadele sırasında iki oyuncu arasında mesafe varsa bunu konuşuruz. İki oyuncu temas halinde olduğu için etkilenmez mi? Hataylı oyuncu iki Galatasaraylı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bence Batsuayi, Hataysporlu oyuncuyu direkt etkiliyor. Bence burada ofsayt var. Ama burada VAR karışmaz.