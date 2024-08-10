Ünlü Hakemler Son Kararı Verdi: Icardi'nin Pozisyonu Penaltı mı? Batshuayi’nin Golünde Ofsayt Var mı?

Batshuayi’nin 90. dakikada attığı gol için hakemlerin ofsayt yorumları ise şöyle:

Bahattin Duran: Berkan Kutlu topu içeri gönderirken Batshuayi ofsaytta duruyor. Burada ofsayt olması için ya topa dokunması lazım ya da topa dokunan oyuncuyu etkilemesi lazım. Topa dokunmadığını görüyoruz ama burada oyuncuyu etkilemişse ofsayt diyoruz. Benim fikrime göre Batshuayi, ofsayt pozisyonundayken rakibine temas etmiş. Topa vuran rakibine temas ettiği için ofsayt olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyona VAR müdahale etmez. Bu sana göre, bana göre pozisyonu.

Bülent Yıldırım: Burada ofsayt kararını sahadaki yardımcı verecek. Yardımcı hakeme göre top daha geriye düştüğü için oynatmayı tercih etti. Kişiden kişiye değişebilecek bir pozisyon. Ben sahada olsam benim için de ofsayt. Ama yardımcının bir şüphesi olmazsa, net bir karar verilmezse VAR hakemi çağıramıyor.

Deniz Çoban: Bir mücadele sırasında iki oyuncu arasında mesafe varsa bunu konuşuruz. İki oyuncu temas halinde olduğu için etkilenmez mi? Hataylı oyuncu iki Galatasaraylı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bence Batsuayi, Hataysporlu oyuncuyu direkt etkiliyor. Bence burada ofsayt var. Ama burada VAR karışmaz.