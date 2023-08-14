Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu!

Umut Bulut, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'e transfer oldu.

Süper Lig'in en golcü futbolcuları arasında yer alan Umut, son 2 sezonda 1. Lig ekibi Eyüpspor forması giyerken 58 maçta 15 gollük katkı vermişti. 40 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerine mavi-beyazlılarda devam edecek.

UMUT BULUT KİMDİR?

Umut Bulut, 15 Mart 1983'te Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. Futbola 11 yaşında Petrol Ofisi GSK'da başladı. 17 yaşında A Takıma yükseldi ve 3. Lig'de futbol oynamaya başladı. 2001 yılında 18 yaşındayken Ersun Yanal yönetimindeki MKE Ankaragücü'ne 15.000 TL karşılığında transfer oldu.

Ankaragücü'nde 4 sezon forma giyen Umut Bulut, 2005 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da 5 sezon forma giyen Umut Bulut, 2010 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da 6 sezon forma giyen Umut Bulut, 2016 yılında Kayserispor'a transfer oldu. Kayserispor'da 2 sezon forma giyen Umut Bulut, 2018 yılında Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor'da 2 sezon forma giyen Umut Bulut, 2020 yılında Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Yeni Malatyaspor'da 2 sezon forma giyen Umut Bulut, 2022 yılında Eyüpspor'a transfer oldu.

Umut Bulut, Türkiye millî formasını 2007 yılında ilk kez giydi. Türkiye millî formasıyla 20 maça çıktı ve 4 gol attı.

Umut Bulut, Süper Lig'de 451 maça çıktı ve 195 gol attı. Süper Lig'de gol krallığını 2 kez kazandı (2007-08, 2008-09). Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcudur.

Kaynak: Gerçek Gündem