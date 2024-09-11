Ümit Milliler Gol Oldu Yağdı

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı San Marino U21 takımını 6-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

Serravalle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Malta Futbol Federasyonu'ndan Matthew De Gabriele düdük çalarken, ona yardımcı olarak Jurgen Spiteri ve Shaun Calleja görev yaptı. Maça hızlı başlayan ay-yıldızlılar, henüz 9. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 14. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bartuğ Elmaz, skoru 2-0'a taşıdı. San Marino ise 16. dakikada Mattia Ciacci'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.



Mücadelenin 32. dakikasında bir penaltı daha kazanan milliler, Livan Baha Burcu'nun golüyle farkı yeniden açtı: 3-1. 36. dakikada Cihan Çanak ile skoru 4-1'e getiren Ümit Milli Takım, ilk yarının son anlarında Burak İnce'nin 45+1'de kaydettiği golle soyunma odasına 5-1'lik üstünlükle gitti. 90+1. dakikada Emir Ortakaya'nın golüyle maçın skorunu belirleyen ay-yıldızlılar, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Ümit Milli Futbol Takımı, puanını 10'a yükseltirken, San Marino ise henüz puanla tanışamadı.

Kaynak: DHA