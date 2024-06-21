Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek yendi, ilk puanını aldı

Ukrayna Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun ikinci maçında Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

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Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek yendi, ilk puanını aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya'yı 2-1'lik skorla geriden gelerek mağlup etti. Bu sonuçla Ukrayna gruptaki ilk puanlarını alırken, Slovakya ise ilk maçtaki galibiyetinin ardından puanını 3'e yükseltti.

Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Slovaklar, 17. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle öne geçti. İlk yarıda kalan bölümde karşılıklı birkaç pozisyon olmasına karşın iki takım da golü bulamadı ve soyunma odasına Slovakya 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Ukrayna, 54. dakikada Mykola Shaparenko'nun golüyle eşitliği sağladı. Taraftarının da desteğiyle üstün oyununu sürdüren Ukrayna, 80. dakikada Roman Yaremchuk'un golüyle öne geçti. Kalan bölümde rakibinin beraberliği yakalamasına izin vermeyen Ukrayna, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ukrayna, gruptaki ilk puanlarını elde etti. Grupta ilk müsabakasında favori Belçika'yı 1-0 yenen Slovakya ise 3 puanda kaldı.

SCHRANZ BOŞ GEÇMİYOR

Slovakya'nın hücum oyuncularından Ivan Schranz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok etkili başladı.

Slavia Prag'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, takımının grubun ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ülkesinin tek golünü atmıştı.

Ukrayna karşısında da 17. dakikada ülkesini öne geçiren gole imza atan Schranz, iki maça da skorda etki etmeyi başardı.

UKRAYNA'DA İLK GOL SHAPARENKO'DAN

EURO 2024'te Ukrayna adına ilk golü Mykola Shaparenko attı.

Ukrayna, grupta ilk müsabakasında gol sevinci yaşayamazken, ilk golü Slovakya filelerine gönderdi.

Müsabakanın 54. dakikasında takımının turnuvadaki ilk golüne imza atan isim ise Mykola Shaparenko oldu.

GERİDEN GELEREK KAZANAN 3. TAKIM

Ukrayna, turnuvada şu ana dek geriye düştüğü halde maç kazanan 3. takım oldu.

Şampiyonada daha önce İtalya, Arnavutluk karşısında geri düşmüş ve maçı 2-1 kazanmıştı.

Hollanda ise Polonya karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakayı aynı skorla tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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